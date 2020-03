“Applausi e musica dai balconi”, oggi nuovo flash mob anti-coronavirus a Torino

“Applaudiamoci e musichiamoci sui balconi”: con questo motto, i gestori della pagina Facebok “Psicologia e Musicoterapia” e l'associazione Alma Ata LGBT+ di Torino invitano tutti gli italiani a partecipare a un flash mob anti-coronavirus fissato per oggi alle 12.

A spiegare ragioni e obiettivi dell'iniziativa sono gli stessi organizzatori: “È un momento difficile – fanno sapere – ma noi siamo fiduciosi: il flash mob sarà un grande applauso per tutto quello che ognuno di noi sta facendo per questa nazione".

"I partecipanti potranno poi inviarci i propri filmati per la realizzazione di un video-montaggio”. Per mettere assieme le immagini di tutti coloro che non si arrendono.