Coronavirus, Appendino: “Orgogliosa di come stanno reagendo i cittadini di Torino”

Intervenuta nel primo pomeriggio al Tg regionale di Rai 3, Chiara Appendino ha voluto ringraziare la sua città, in questi giorni così difficili e particolari, per l’emergenza coronavirus: “Sono molto orgogliosa di come stanno reagendo i nostri cittadini, prima di tutto rispettando le regole”.

La sindaca di Torino ha detto di aver apprezzato molto il flash mob di oggi a mezzogiorno, con l’applauso riservato ai medici e a tutti coloro che lottano contro il covid-19 nelle strutture sanitarie. “Noi, per parte nostra, stiamo garantendo i servizi essenziali per la cittadinanza”, ha aggiunto la Appendino, che ha ringraziato in primis gli autisti dei mezzi pubblici. “La macchina funziona, grazie anche al fatto che il 40% dei nostri dipendenti lavora con lo smart working”.

Poi naturalmente ci sono anche quelli che sono costretti a muoversi “per garantire i banchi alimentari e l’approvvigionamento o per la pulizia delle strade”, ha spiegato Appendino, che ha voluto ringraziare gli uomini della Polizia municipale. “In questo periodo bisogna fare in modo di aiutare le persone a sentirsi meno sole”, ha concluso.

Un impegno che, grazie alle nuove tecnologie, può permettere di ridurre le distanze. In attesa che possa cessare questa emergenza sanitaria.