Dalla collina a Nizza Millefonti, Circoscrizione 8 al lavoro contro la malasosta e per la sicurezza pedonale

Anche in piena emergenza Coronavirus, nei giorni scorsi la Circoscrizione 8 ha predisposto una serie di interventi sul territorio da mettere a punto quando la situazione tornerà alla normalità.

Il primo riguarda la malasosta al parco Europa, già segnalata dal consigliere del Movimento 5 Stelle Vittorio Francone, che aveva denunciato il parcheggio selvaggio delle auto, soprattutto nel weekend, all’interno della piazzola intitolata a Leone Sinigaglia. L’idea è di controllare l’accesso delle vetture al parco, specie per quanto riguarda la gestione e la clientela del bar.

“Abbiamo prospettato alcune ipotetiche soluzioni, ora al vaglio dei settori Patrimonio e Ambiente della Città”, ha spiegato il vicepresidente Massimiliano Miano, dopo un sopralluogo effettuato all’inizio della scorsa settimana. “Nel frattempo interverremo con la manutenzione di alcuni arredi e la messa in sicurezza della carreggiata delle vie Nuova e San Rocco”.

Scendendo dalla collina a Nizza Millefonti, ecco spuntare in via Tepice 36 dissuasori lungo l’asse che va da via Nizza a via Genova. Le transenne impediranno ai veicoli di parcheggiare sul marciapiede, come accade da anni, intralciando l’andatura dei pedoni.

Infine, è in programma la definitiva messa in sicurezza di via Lugaro, a San Salvario, all'intersezione con via Rosmini, dove i passaggi di residenti e lavoratori ogni giorno raggiungono cifre altissime. Qui, come annuncia Miano, sarà realizzata “una piccola zona 30 con dissuasore di velocità” e verranno creati tre nuovi attraversamenti pedonali.