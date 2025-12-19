Da Vigone partono gli aiuti contro il freddo e i bombardamenti in Ucraina

Vigone risponde all’appello di padre Albano Allocco per aiutare gli ucraini alle prese con il freddo e i bombardamenti. La Pro loco, infatti, raccoglie fino a lunedì 22 dicembre generi alimentari a lunga conservazione e medicinali, che verranno poi gestiti dalla Comunità padri somaschi di Baia Mare, in Romania.

“Padre Allocco opera in Romania raccogliendo gli sfollati dall’Ucraina e gestendo i volontari che si occupano delle persone scappate dalla guerra e che non hanno più nulla. Vista la sua richiesta urgente di aiuto, inviata a fine novembre all’Azione cattolica, abbiamo deciso di collaborare per raccogliere quanto necessario” spiega Paola Salvai, presidente della Pro loco di Vigone.

Chi volesse donare può mettersi in contatto con i volontari a questi numeri di telefono: 371 5749080 (Azione cattolica Vigone), 347 3329076 (Pro loco).

“Aderiamo all’iniziativa perché anche nel periodo natalizio è importante mantenere gli occhi puntati sul mondo e fare anche solo qualcosa di piccolo per chi non potrà trascorrere i giorni di festa in serenità” conclude Salvai.