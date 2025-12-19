Giardini del centro sempre più sporchi, l'appello dei volontari: "Venite ad aiutarci"

Chi pulisce i giardini del centro? Lo fanno i volontari di Torino Spazio Pubblico, che invitano a unirsi a loro per incrementare il servizio che svolgono alla cittadinanza. Da 13 anni, infatti, i cittadini torinesi possono contribuire alla pulizia e alla cura del verde pubblico partecipando a questo progetto, ma i volontari di oggi non bastano per ripulire parchi e giardini nel centro città, sempre più sporchi e pieni di rifiuti.

Il gruppo "Borgo Nuovo" si ritrova una volta a settimana, ognuno in linea con le proprie possibilità, e pulisce un giardino alla volta, nella zona che va dai giardini Cavour e l'Aiuola Balbo fino a piazza Carlo Felice ma anche piazza Solferino o addirittura i giardini Geuna a fianco dell'Ospedale Mauriziano.

Ogni gruppo è composto da circa 5-7 volontari, anche se ne servirebbero di più per pulire meglio e coprire più zone. Come ha spiegato la coordinatrice Romana Anselmetti, le attività sono sempre al mattino - d'estate dalle 9:30 e d'inverno dalle 10:30 - e per questo i volontari sono quasi tutti pensionati, anzi, pensionate. Ogni giardino viene quindi ripulito una volte ogni due mesi circa, ma la sporcizia ci mette molto meno a tornare.

Per lo più si tratta di mozziconi di sigaretta - gettarle a terra sembra essere un comportamento impossibile da estirpare -, tappi di bottiglia, cartacce ma anche coriandoli di plastica dopo le feste di compleanno, biglietti GTT o bottigliette di plastica e di vetro: gli inquinatori sono di tutte le età.

A volte, grazie a rapporti con altre associazioni, partecipano anche dei volontari speciali: gli ospiti di Villa Lauro, una comunità residenziale di persone con disabilità cognitiva, oppure gruppi di studenti universitari cinesi che studiano a Torino.

"Lancio un appello agli abitanti del centro - dice Romana Anselmetti - perché si uniscano a noi, a seconda delle proprie possibilità, per rendere più belli e puliti i giardini che frequentiamo, che sono sempre più sporchi. Per partecipare basta mandare una mail a torinospaziopubblico@comune.torino.it ".