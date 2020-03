Nichelino, anche il sindaco Tolardo sostiene la raccolta fondi per l'acquisto macchinari dell'Asl To5

Anche l'amministrazione comunale di Nichelino scende in campo per sostenere la raccolta fondi a favore dell'Asl To5 per l'acquisto di macchinari, in questa fase di emergenza sanitaria per il coronavirus.

"Insieme ce la faremo - ha detto il sindaco Giampiero Tolardo - la sottoscrizione dell'Asl To5, in accordo con l'Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte, è un invito a impegnarsi come comunità per sostenere la nostra sanità pubblica che, a differenza di altri paesi, si sta prodigando senza risparmio per garantire l'assistenza a tutti".

E anche se la situazione è migliorata in questi ultimi giorni, c'era ancora chi non rispetta l'indicazione di restare a casa, uscendo senza giustificato motivo. Per questo Tolardo, da medico prima ancora che da cittadino, ha lanciato di nuovo l'appello: "Dobbiamo rispettare le indicazioni volte a contenere la diffusione del virus: restare a casa, mantenere la distanza di un metro, lavarsi spesso le mani ed evitare contatti diretti quali abbracci, baci e strette di mano".

La situazione è difficile, ma il sindaco è sicuro che la battaglia sarà vinta. E per questo lancia l'hashtag #insiemecelafaremo. "A condizione che tutti facciano la loro parte".