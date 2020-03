Regione Piemonte, Gruppo M5S: "Bilancio, bene il ripristino dei fondi extra Lea ad anziani e non autosufficienti di Torino"

"Siamo disponibili a collaborare per approvare, in tempi brevi e comunque entro la seduta della prossima settimana, il bilancio di previsione della Regione Piemonte. I Cittadini piemontesi, in questo momento, hanno bisogno della massima coesione e non certo di scontro politico". Lo dichiarano i componenti del gruppo regionale del M5S in Piemonte.

"I temi fondamentali rimangono quelli relativi al sostegno ai settori economici in difficoltà per l'emergenza coronavirus ed il ripristino dei 5 milioni di euro per anziani e non autosufficienti di Torino tagliati dalla Giunta regionale. Rispetto a questo tema la Giunta ha fatto proprie le nostre richieste per non penalizzare anziani e non autosufficienti di Torino che già attraversano un momento delicato per la recente emergenza".

"Per senso di responsabilità abbiamo scelto di non rallentare i lavori del Consiglio regionale, nell'ottica di arrivare all'approvazione del Bilancio il prima possibile. Porteremo le nostre istanze in fase di assestamento quando, si spera, l'emergenza Coronavirus sarà superata e si dovranno mettere in campo misure di più ampio respiro per rilanciare i settori economici anche alla luce degli strumenti che il Governo sta mettendo in campo".