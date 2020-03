Moncalieri, esce di casa per acquistare la droga e viene rapinato dal pusher: denunciati entrambi

Storie di droga e di cronaca che si intrecciano, ai tempi del coronavirus. Un trentenne di Moncalieri è stato denunciato dai carabinieri domenica sera per il mancato rispetto del decreto governativo sul virus.

L'uomo era uscito di casa per acquistare della droga, ma dopo una lite con il suo spacciatore si è visto persino rapinato, senza ottenere la dose che voleva e per questo aveva chiesto l'intervento dei militari. Non ricordando che, trovandosi lontano da casa non esattamente per una ragione emergenziale o sanitaria, così sarebbe finito nei guai.

La pattuglia dei carabinieri è arrivata in pochi minuti, riuscendo anche a rintracciare il pusher nordafricano, denunciato per spaccio e tentata rapina.