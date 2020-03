Magliano (Moderati): "Grazie all'Arcivescovo Nosiglia per il suo appello ad accogliere i senza tetto"

"Ringrazio sua Eccellenza Monsignor Cesare Nosiglia per il suo appello alle Parrocchie affinché accolgano presso le proprie strutture, durante le ore diurne, persone in situazione di grave emarginazione sociale e senza dimora",dichiara Silvio Magliano, capogruppo dei Moderati in Consiglio comunale a Torino.

"La Chiesa si dimostra ancora una volta attenta agli ultimi ed esempio di Carità. Mi auguro che i Parroci trovino nelle Istituzioni aiuto e sostegno, anche dal punto di vista strettamente materiale, a partire dalla disponibilità garantita di mascherine e di tutti gli altri presidi necessari a svolgere la propria opera in totale sicurezza".

"Blocco completo, o quasi, dei Corsi di Formazione e Sicurezza in queste settimane di emergenza coronavirus: il danno è, per gli Enti di Formazione e per gli studi, enorme e facilmente immaginabile. E dire che attività di questo tipo potrebbero essere portate avanti, in modalità smart, anche in questi giorni di emergenza. Mi associo alla richiesta, già arrivata da diverse realtà del settore, di tenere in videoconferenza quei corsi che non richiedono una prova pratica", aggiunge ancora Magliano.

"La Regione ha già comunicato agli Enti Formativi che alcuni corsi potranno essere tenuti in remoto: questa possibilità sia estesa a tutti i corsi per i quali questa modalità è consentita. Attualmente, modalità quali FAD, e-learning, videoconferenza, classi virtuali sono consentite soltanto per i percorsi di IFeP, Its, Ifts e per i percorsi per disoccupati della direttiva Mdl, uguali o superiori a 800 ore".

"Non interrompere i corsi è una questione di buon senso e di ottimizzazione di tempi e risorse. Spero ci sia la volontà di utilizzare al meglio, in questo senso, la tecnologia disponibile", conclude Magliano.