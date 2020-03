Coronavirus, SIAP: "Tamponi sui poliziotti a rischio per evitare di essere veicolo di contagio"

Tamponi sui poliziotti a rischio, “per evitare di essere veicolo di contagio tra colleghi, famiglie e cittadinanza”. E’ questo la richiesta che arriva dal Segretario Provinciale del SIAP Pietro Di Lorenzo, che spiega come si tratti di una “misura di buon senso”.

Fino ad oggi i poliziotti sono assoggettati ai protocolli sanitari regionali, che prevedono il test solo in caso di sintomi. “Come richiamato dall’OMS, -aggiunge il sindacato di polizia - è fondamentale identificare i contagiati asintomatici perché possano rimanere in quarantena ed interrompere la catena di diffusione del virus ”.

A questo appello si affianca quello del capogruppo regionale di Fratelli d’Italia, Maurizio Marrone, di dotare le forze dell’ordine di “mascherine, in grado di mettere in sicurezza tutto il personale a rischio, perché in servizio in strada o comunque a contatto con positivi”.

L’appello del consigliere di maggioranza - alla giunta Cirio - è di estendere anche agli agenti il tampone previsto per il personale sanitario anche agli agenti.

Gli fa eco la capogruppo regionale del M5S Francesca Frediani che spiega, “riportando quanto confermato anche da operatori del carcere Lorusso Cotugno”, come al personale delle strutture detentive “non sarebbe consentito indossare le mascherine durante il servizio, anche se acquistate personalmente”. “La motivazione – aggiunge la penstallata - sarebbe riconducibile al timore di generare allarmismi tra la popolazione carceraria”.

“In questo modo si mette a rischio la salute di tutti, detenuti, operatori ed agenti” commenta la grillina, aggiungendo che in questo momento sarebbe necessario far scontare la pena ai detenuti a casa.