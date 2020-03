Imparare a fare trading con i trader di successo

Guadagnare un sacco di soldi con la borsa è un sogno per molte persone, eppure questo sogno a volte sembra intangibile. Scoprono che semplicemente non hanno sufficiente conoscenza del funzionamento interno del mercato azionario, né hanno il tempo di impararle.

In passato questo avrebbe messo fine ai sogni del mercato azionario, ma ogginon dovrebbe più essere così. Uno dei motivi principali è la crescente popolarità del cosiddetto social trading.

Cos'è il commercio sociale

Imparare da altri commercianti che hanno avuto successo grazie al commercio sociale

Le piattaforme di social trading come 24Option, le cui offerte sono spiegate qui , permettono ai trader di azioni, siano essi principianti o esperti, di connettersi tra loro e di condividere informazioni sulle operazioni che effettuano. Gli investitori esperti possono rendere visibili i loro portafogli e le loro operazioni agli altri utenti del sito, in modo che gli investitori alle prime armi possano "copiare" le loro operazioni, se lo desiderano.

Questo permetterà loro di prendere le stesse decisioni di alcuni degli investitori di maggior successo, con un minimo di conoscenza o di tempo.

Il social trading funziona davvero?

Il vantaggio del social trading è che non dovete fidarvi della parola di nessuno quando si tratta di stabilire se ha successo o meno, in quanto la storia recente e a lungo termine dei trader è disponibile per la visualizzazione attraverso il loro profilo del conto.

Per un esempio di ciò che intendiamo qui, potremmo guardare al profilo del social trader Jaynemesis, che ha avuto successo sulla piattaforma eToro.

Jay ha attirato molto l'attenzione sul sito perché ultimamente ha fatto trading intelligente, scambiando cripto come Bitcoin ed Ethereum.

Jay si concentra anche sugli investimenti in grandi aziende tecnologiche. Attualmente ha più di 8.000 follower e oltre 300 altri investitori che "copiano" i suoi affari. Con quale successo?

Negli ultimi 12 mesi, Jay ha guadagnato quasi il 100% dei suoi affari e chi lo ha "copiato" ha guadagnato la stessa cifra.

Come per ogni tipo di investimento, le performance passate non garantiscono le performance future, ma questi risultati dimostrano che l'idea di copiare i mestieri altrui attraverso una piattaforma sociale potrebbe certamente essere un esercizio redditizio.

Perché gli investitori di successo dovrebbero condividere le loro operazioni?

Imparare da altri trader di successo attraverso il social trading

Vi chiederete perché i commercianti di successo sarebbero felici o disposti a condividere le loro attività con gli altri? Beh, la risposta è che anche loro hanno qualcosa da guadagnare.

Le piattaforme di social trading danno ai trader di successo una percentuale del loro patrimonio annuale in gestione quando le persone copiano le loro operazioni, permettendo loro di diventare effettivamente il loro money manager.

Come possiamo vedere, il social trading ha aperto nuove possibilità e opportunità sia per i trader esperti che per quelli meno esperti, con la possibilità di fare soldi per entrambe le categorie di investitori.