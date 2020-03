Magliano: "Gtt congeli la validità degli abbonamenti per studenti"

"Le scuole, di ordine e grado, sono chiuse, di fatto, da Carnevale e, secondo lo scenario che si sta delineando, lo resteranno fino a dopo il 3 aprile: nel frattempo, però, gli studenti hanno acquistato (e pagato) gli abbonamenti per i mezzi pubblici. Abbonamenti che ora tengono in tasca, senza poterli utilizzare, viste le misure di emergenza per il contrasto al coronavirus. La mia proposta: GTT sospenda la validità degli abbonamenti per studenti per tutto il periodo di chiusura delle scuole e garantisca poi, a emergenza finita, un credito di pari valore sul prossimo acquisto o un mini-abbonamento valido per un numero di giorni pari rispetto a quelli persi. Anche questo è un modo per dimostrare solidarietà, in maniera concreta e utile, alle famiglie torinesi. Un sostegno il cui valore politico i Moderati affermano in maniera chiarissima e che mai come oggi è urgente, anche alla luce delle possibili difficoltà nelle quali diverse famiglie si troveranno quando l'emergenza sarà rientrata". A parlare è Silvio Magliano, consigliere e capogruppo dei Moderati in Consiglio comunale.