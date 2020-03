Bevono birra in compagnia, seduti su una panchina di piazza Santa Rita: due arresti per resistenza

Non c’è cosa migliore che passare del tempo all’aria aperta, seduti su di una panchina, sorseggiando in compagnia. Questo devono aver pensato tre cittadini italiani di 35, 37 e 42 anni che martedì pomeriggio sostavano di fronte ad un esercizio commerciale, seduti in piazza Santa Rita.



Giunti sul posto, gli agenti della Volante riconoscono due dei tre soggetti, in quanto già redarguiti e fatti allontanare per lo stesso motivo qualche giorno prima. Vista l’evidente situazione di assembramento andatasi a creare, gli agenti si avvicinano ai tre individui che nell’immediato tentano la fuga. Il quarantaduenne, brandendo tra le mani una bottiglia di birra, cerca di colpire al volto un agente che prontamente riesce a bloccarlo. Anche il trentacinquenne mostra un atteggiamento poco collaborativo, tentando di recuperare con la forza il documento che aveva consegnato poco prima alla poliziotta.