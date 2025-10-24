Il Generale Carrarini in visita al Comando Regionale della Finanza Piemonte - Valle d'Aosta

Nelle giornate del 22 e 23 ottobre 2025, il Comandante Interregionale dell’Italia Nord Occidentale della Guardia di Finanza – Generale C.A. Fabrizio Carrarini – si è recato in visita al Comando Regionale Piemonte - Valle d’Aosta, presso la storica caserma “Emanuele Filiberto di Savoia Duca d’Aosta” di Torino, Corso IV Novembre n. 40. Accolto dal Comandante Regionale Piemonte - Valle d’Aosta, Gen. D. Giovanni Avitabile, il Comandante Interregionale ha incontrato una rappresentanza del personale di ogni ruolo e grado in forza al Comando Regionale, i Comandanti Provinciali del Piemonte, il Comandante Territoriale di Aosta e i delegati delle associazioni professionali tra militari a carattere sindacale, nonché una delegazione del personale in congedo appartenente all’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia (A.N.F.I.).

Il Gen. D. Giovanni Avitabile, nell’ambito del briefing di Reparto, ha fornito all’Autorità del Corpo, responsabile di tutte le Fiamme Gialle dell’Italia Nord-Occidentale, un punto di situazione aggiornato sull’operatività dei Reparti delle due regioni, illustrando le progettualità in corso e le attività messe in campo per garantire i massimi livelli di legalità economico-finanziaria. Nell’occasione, il Generale C.A. Fabrizio Carrarini ha consegnato i brevetti di Encomio Solenne concessi a militari particolarmente distintisi in occasione di rilevanti attività di servizio svolte in diversi settori di intervento operativo. Il Comandante Interregionale, oltre ad apprezzare i risultati conseguiti, le solide proiezioni operative nonché le importanti iniziative assunte per il benessere del personale in servizio ed in congedo, ha espresso il proprio plauso per l’impegno e la professionalità con cui, ogni giorno, le donne e gli uomini della Guardia di Finanza piemontese e valdostana si adoperano per la tutela dei territori del Piemonte e della Valle d’Aosta. Nell’occasione, infine, l’Alto Ufficiale ha incontrato il Prefetto di Torino – Dott. Donato Giovanni Cafagna – e il Procuratore Capo della Procura della Repubblica di Torino – Dott. Giovanni Bombardieri, ringraziandoli per la fiducia e rinnovando l’incondizionata collaborazione istituzionale da parte della Guardia di Finanza del Comando Regionale.