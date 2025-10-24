Guidava con una patente falsa a Torino, denunciata dalla Polizia Locale

Fermata per dei controlli alla guida ha esibito una patente polacca, ma era falsa. Per questo motivo martedì una donna 35 enne di origine nigeriana è stata deferita all’autorità giudiziaria.

Erano circa le nove del mattino quando gli agenti del reparto Aliquota Pronto Impiego della Polizia Locale di Torino, impegnati in controlli sul traffico all’altezza di corso Vigevano, hanno fermato un'utilitaria.

Durante il controllo, nell’esaminare la patente di guida della conducente, si sono accorti che era sospetta. Il documento figurava come emesso dalla Polonia, ma presentava caratteristiche non concordanti con quelle delle patenti rilasciate dallo stato estero.

A un esame più approfondito, gli agenti hanno effettivamente accertato che la patente era stata falsificata e pertanto il documento di guida è stato sequestrato.

La conducente è stata denunciata, mentre il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo per tre mesi.

Il procedimento penale oggetto del presente comunicato si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari, pertanto vige la presunzione di non colpevolezza dell’indagata, sino alla sentenza definitiva.