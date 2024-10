Ruota panoramica ai Giardini Ginzburg, raccolte oltre 620 firme per chiedere di cambiare location

Sono state consegnate in Comune le oltre 620 firme per impedire la ruota panoramica ai giardini Ginzburg e il suo spostamento in un’altra zona. Una struttura prevista per le grandi occasioni come le Atp Finals. Solo una settimana fa, il sindaco Stefano Lo Russo aveva annunciato durante un intervento a To Radio che “Ci stanno lavorando”.