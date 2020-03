Coronavirus, domani sciopero per l'intero turno di lavoro all'Unes

Sarà sciopero. Lo hanno proclamato per domani, domenica 22 marzo, i sindacati Filcams Cgil e Fisascat Cisl di Torino per la catena di supermercati Unes.

Una decisione presa "viste le risposte negative dell'azienda alla nostra richiesta di chiusura dei punti vendita o perlomeno di riduzione dell'orario di apertura a mezza giornata - spiegano i rappresentanti dei lavoratori - e considerando che laddove i negozi sono già chiusi in domenica per effetto di ordinanze regionali, non risultano esserci stati problemi di ordine pubblico".



Ma i sindacati fanno anche notare che "non ci risulta gli orari dei lavoratori siano migliorati, in quanto continuano ad essere effettuati orari spezzati e doppi turni, i lavoratori iniziano ad essere stanchi anche psicologicamente e Unes è rimasta praticamente l'unica azienda sul territorio a non prevedere nemmeno una riduzione alla mezza giornata nella giornata di domani".