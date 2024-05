Nichelino, una decina di dipendenti denunciano la Delgrosso. Verzola: "Atto doveroso e legittimo"

L'infinita vicenda legata al crack Delgrosso si arricchisce di una nuova puntata. Una decina di dipendenti dell'azienda di filtri per auto di Nichelino, ormai fallita, ha deciso di denunciare i datori di lavoro per la mancata cessione del quinto: le banche, infatti, non avrebbero più ricevuto i pagamenti dei prestiti di alcuni lavoratori attraverso la trattenuta dello stipendio mensile e così queste persone si sono ritrovate con gli istituti di credito che sono venuti a bussare alla loro porta per chiedere le relative spettanze.

I mancati versamenti del quinto dello stipendio

Hanno provato a spiegare di aver che il quinto dello stipendio veniva detratto mensilmente per pagare, ma si è scoperto che quei soldi l'azienda non li ha mai versati nelle casse degli istituti di credito. Ecco perché per molti dipendenti è stata una sorta di 'tempesta perfetta': oltre alla perdita del lavoro, anche le banche che ti vengono a pressare. Ed allora ecco l'iniziativa di una decina di loro, che hanno deciso di denunciare i proprietari (di quel che resta) della Delgrosso, che ora è finita nei guai anche per l'accusa di smaltimento irregolare di rifiuti.

Persone che avevano acceso mutui e prestiti, pagando con la cessione del quinto, ora scoprono che quei soldi trattenuti dalla loro busta pagati non sono mai stati versati. Per la serie, oltre al danno la beffa. Dalla loro parte si è subito schierata l'amministrazione comunale di Nichelino, con l'assessore Fiodor Verzola che ha tuonato: "Alla luce di quanto denunciato dai lavoratori e dalle lavoratrici, ritengo il loro atto assolutamente legittimo e doveroso".

Verzola: "Li sosterremo in tutte le sedi"

"Si parla di persone diventate inconsapevolmente “cattivi pagatori” perché le loro cessioni del quinto non venivano versate alle finanziarie di riferimento e ritengo questa dinamica, qualora fosse accertata, inaccettabile e vergognosa da qualsiasi punto di vista - ha aggiunto Verzola - Le operaie e gli operai del grosso devono avere giustizia a ogni livello e come anticipato ci riserviamo la facoltà di agire come comune in tutte le sedi".