Carabinieri: stretta sui controlli in arrivo in tutta la Val di Susa [VIDEO]

Dalla notte stretta dei Carabinieri della Compagnia di Susa sui controlli in arrivo, già disposti nei giorni scorsi su tutto il territorio dal Comandante Provinciale dei carabinieri di Torino, Francesco Rizzo, ma necessariamente destinati ad intensificarsi – anche come deterrente - su tutte le principali direttrici che conducono nelle località turistiche della Val di Susa, nel torinese, nonché ai valichi di frontiera.





Salvo motivi di lavoro, di salute o di stretta necessità è vietato mettersi in strada, tanto più raggiungere le località di vacanza da parte dei possessori di seconde case, ricordano ad ogni cittadino i militari dell’Arma.Intanto, ail sindacoha firmato un'ordinanza che obbliga i non residenti a segnalare la proprio presenza agli uffici comunali e via mail. "Come in altri Comuni della Via Lattea abbiamo fatto questa scelta perchè la presenza dei non residenti nel Comune sia il più possibile contenuta. Non vuole essere discriminatorio o punitivo, ovviamente, ma solo una necessità di non incrementare le presenze nei nostri Comuni". Sempre a Pragelato, inoltre, la Croce Verde di Persa Argentina avvierà da domani mattina la distribuzione di farmaci e cibo a tutti le persone con più di 65 anni e che non sono in grado di provvedere da soli a fare la spesa".