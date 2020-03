Coronavirus, Sicchiero e Paciello: "A Chieri il mercato solo in piazza Europa martedì e venerdì"

"In applicazione delle nuove normative del DPCM, abbiamo stabilito che a Chieri il mercato si svolgerà solo in piazza Europa, il martedì e il venerdì, mentre non si svolgerà più il mercato dei produttori, il mercoledì in piazza Dante, e così il mercato del sabato sempre in piazza Dante. Questo per poter garantire il presidio da parte della Polizia Locale. Ma daremo la possibilità a tutti i mercatali che operano nel settore ortofrutticolo e ai produttori agricoli che hanno un banco al mercato di effettuare il servizio di consegna quotidiana a domicilio": lo annunciano il Sindaco di Chieri Alessandro Sicchiero e l’assessore al Commercio Luciano Paciello.

Nelle prossime ore verranno definiti i dettagli organizzativi per la consegna a domicilio, ed il relativo elenco verrà pubblicato sul sito del Comune di Chieri.