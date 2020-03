Il sindacato di polizia Consap: “A Torino fornitura di mascherine totalmente inadeguate”

Poche e di scarsa efficacia: così la Confederazione sindacale autonoma di polizia Consap definisce le tanto attese mascherine arrivate ai poliziotti.

“Alle volanti a Torino hanno fornito mascherine non a marchio CE, che non coprono il naso e il mento adeguatamente come indicato dai protocolli che la nostra stessa direzione di sanità raccomanda, prodotti da una ditta che si occupa della produzione di materiale per pulizie”.

“Nella dicitura sotto il nome della ditta fornitrice si legge 'materiale per pulizia industriale', forse qualcuno deve averci letto 'polizia'”, commenta con amara ironia il Segretario Generale Nazionale della Consap Cesario Bortone, che poi denuncia: “Sono arrivati degli straccetti inefficaci a proteggere dal contagio ed anche in misura insufficiente, basti pensare che solo il capopattuglia può indossarla per il collega a bordo dello stesso mezzo non è prevista”.