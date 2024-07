Doppio incidente a Nichelino: auto si ribalta in via San Matteo, un'altra va a sbattere in via Giusti

Sarà stato per la voglia di fare in fretta, prima che le strade che davano accesso a Torino chiudessero per il passaggio del Tour de France, sarà stato per un attimo di distrazione o per un errore di guida, sta di fatto che nella tarda mattinata di oggi, lunedì 1° luglio, a Nichelino si sono verificati due incidenti nel giro di pochi minuti e a breve distanza l'uno dall'altro.

Tra via San Matteo e via Stupinigi

Il primo si è verificato all'incrocio tra via San Matteo e via Stupinigi. Per fortuna, conseguenze limitate nonostante una delle due vetture si sia ribaltata. Una mancata precedenza, con ogni probabilità, alla base del sinistro, con la Polizia locale che poi è intervenuta per i rilievi del caso e per chiudere il tratto di strada interessato per consentire la messa in sicurezza dei mezzi coinvolti e l'arrivo di una ambulanza.

Anziano va a sbattere in via Giusti

Decisamente peggio è andata alla persona alla guida della Fiat 600 che in via Giusti si è andata a schiantare contro un palo, invadendo anche la corsia opposta. Al volante un pensionato rimasto incastrato dalle lamiere, che solo grazie all'intervento di Vigili del fuoco e sanitari del 118 è stato estratto da quel che restava della sua vettura.

Ancora non è chiaro cosa abbia originato l'incidente, non è da escludere un malore che avrebbe colto d'improvviso l'anziano al volante.