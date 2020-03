Anna Maria Ippolito nuovo segretario Ugl Sanità del Piemonte

Anna Maria Ippolito è stata nominata Segretario Regionale del Piemonte. L'annuncio è arrivato attraverso il Segretario Nazionale della UGL Sanità Gianluca Giuliano e il Segretario Regionale UGL Piemonte Armando Murella.

Anna Maria Ippolito, volontaria della Croce Rossa Italiana, è Operatore Socio Sanitario. E’ Docente nei corsi di qualifica per OSS del Fondo Sociale Europeo di Torino; Docente presso la Scuola Formazione Educazione Permanente del Comune di Torino per i corsi indirizzati agli OSS; Docente accreditato per i corsi di Vulnologia a credito ECM per l’inserimento dell’OSS nell’équipe interdisciplinare.

Ha scritto pubblicazioni di studi clinici, testi e interventi a congressi scientifici nazionali e internazionali nell’ambito dell’assistenza, prevenzione e cura dei pazienti portatori di lesioni cutanee croniche. E’ Membro dell’Associazione Italiana Ulcere Cutanee; Membro dell’European Wound Management Association; Membro dell’European Pressure Ulcer Advisory Panel.



“Salutiamo con enorme soddisfazione – commentano i sindacalisti – l’ingresso nella UGL Sanità di una persona qualificata e competente come Anna Maria Ippolito. Siamo certi che con i suoi collaboratori e gli iscritti del Piemonte saprà affrontare nel migliore dei modi il difficile momento che il comparto sta vivendo in relazione all’emergenza coronavirus e darà un impulso fondamentale per il maggior riconoscimento della categoria degli operatori socio sanitari”.