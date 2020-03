Coronavirus, terminata la sanificazione delle strade a Moncalieri

A Moncalieri è stata completata la sanificazione delle strade della città, operazione che ha riguardato complessivamente 215 km.

"Abbiamo in mente una seconda fase di attività di igienizzazione, in programma nei prossimi giorni", ha annunciato il sindaco Paolo Montagna. Da ieri, giovedì 26 marzo, è vietato l’accesso ai due cimiteri, ma anche a giardini, ville, parchi e aree cani, con i tecnici del Comune che hanno completato la chiusura dei cancelli o il posizionamento di transenne e cartelli agli ingressi. "Per i trasgressori, multe da 600 euro a 3.000 euro", ha sottolineato il primo cittadino.

Poi Montagna ha ricordato come a Moncalieri (e non solo) da qualche settimana è scattata la chiamata alla solidarietà, dopo l'esplosione dell'allerta coronavirus. "In tanti, tantissimi, hanno risposto all’appello di Asl To5 e Croce Rossa, cittadini e imprese. Possiamo continuare a sostenere il nostro ospedale, la nostra Croce Rossa, la nostra Comunità".

"Quali materiali servono? Tute idrorepellenti, mascherine, guanti, cuffie, acqua ossigenata, defibrillatori, calzari, battericida, veli, candeggina, ammoniaca, copricapo". In tempi di emergenza anche una piccola donazione assume un grande significato.