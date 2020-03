Unia: "Sviluppare il volontariato di prossimità per non lasciare indietro nessuno"

“Ringrazio i numerosi cittadini che stanno telefonando al numero verde della Protezione civile per offrire la loro disponibilità e offrire un aiuto a chi si trova in difficoltà. Sono davvero tanti". Lo ha affermato oggi l’assessore all’Ambiente e alla Protezione civile del Comune di Torino, Alberto Unia.

"Attualmente il numero di persone impegnate è però più che sufficiente e non abbiamo la possibilità di coinvolgere altre persone. Invito pertanto quanti ci hanno contattato nelle ultime ore a svolgere dove possibile un’attività di volontariato di prossimità, ovvero di occuparsi delle persone in difficoltà che stanno intorno a loro per le piccole necessità quotidiane, osservando le norme indicate dai decreti del Governo (uscire soltanto per concrete necessità)".

"Un piccolo impegno quotidiano che può fare la differenza nello sforzo comune per non lasciare indietro nessuno”.