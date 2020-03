Coronavirus: Fregolent (Iv): “Massima attenzione a centri accoglienza migranti”

"Massima attenzione per le strutture dove sono ospitati i migranti che potrebbero divenire focolai di contagio ed innescare situazioni pericolose per la salute della popolazione e per l'ordine pubblico": è quanto chiede Silvia Fregolent, deputato di Italia Viva, riferendosi all'episodio di Alpignano, in Piemonte, dove si è registrato un caso di Coronavirus nell'hotel che ospita 250 cittadini extracomunitari attualmente presidiato dalle Forze dell'ordine per evitare uscite non autorizzate.