Coronavirus, Preioni: "La Lega in Piemonte acquista oltre 20mila mascherine da donare sui territori"

Assessori, consiglieri, dipendenti della Lega Salvini in Regione e numerose sezioni piemontesi acquisteranno mascherine da distribuire sul territorio regionale.

Lo annuncia il Presidente del Gruppo Lega Salvini Piemonte, Alberto Preioni: “Si tratta di un modo concreto per stare vicino alla nostra comunità e aiutare chi ne ha bisogno. Intendiamo così accodarci - afferma Preioni - ai tanti gesti di volontariato provenienti dalle diverse parti che ci hanno aperto il cuore in questi giorni caratterizzati dall’emergenza sanitaria e sociale in atto.