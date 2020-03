Coronavirus: consegnate le prime mascherine ai Comuni del chivassese:

Rifornimenti di mascherine per i piccoli Comuni del chivassese. La Protezione civile della Regione Piemonte ha infatti consegnato le prime 50 mascherine al Comune di Rondissone, che questa mattina, lunedì 30 marzo, sono state distribuite alle persone che "sono in prima fila per aiutare tutti i cittadini". Ovvero al gruppo dei volontari della Protezione Civile, ai negozi e attività commerciali aperte e ad alcuni dipendenti che non effettuano il lavoro agile.

Sempre questa mattina, anche la Protezione Civile di Foglizzo ha distribuito 50 mascherine agli esercizi che effettuano le consegne a domicilio. L'amministrazione comunale del sindaco Fulvio Gallenca ha già fatto richiesta per quantitativi maggiori, che se arriveranno potranno essere distribuiti alla popolazione.