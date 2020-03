Fregolent (Iv): "Ok poteri a Cirio se in direzione piano shock"

"Se ti tratta di velocizzare le preocedure necessarie a effettuare gli investimenti necessari per la ripartenza, siamo d'accordo con l'idea lanciata dal presidente del Piemonte Cirio". Lo dichiara Silvia Fregolent, deputata di Italia Viva, a proposito della richiesta di 'poteri straordinari' da parte del presidente del Piemonte Alberto Cirio.

"Ben prima dell'esplosione dell'epidemia abbiamo avanzato, ispirandoci anche al modello Genova, la proposta di un Piano Shock per dare all'Italia la scossa che le sarebbe servita per riscuoterla dal suo torpore economico. Con l'emergenza da Coronavirus quel piano non è più solo necessario ma vitale".

"Se dunque i poteri maggiori chiesti da Cirio vanno in quella direzione, lavoriamo insieme. Se, invece, si tratta di qualcosa che assomiglia ai 'pieni poteri' di salviniana memoria, ne facciamo volentieri a meno", conclude.