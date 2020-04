Bongioanni (FdI): "Conserviamo il patrimonio boschivo piemontese"

Il Consigliere Regionale Paolo Bongioanni ha inviato una lettera al Governatore Cirio ed al Vicepresidente, con delega alle montagne e alle foreste, Fabio Carosso, per ottenere una proroga al silenzio selvicolturale ed al taglio dei boschi cedui situati nel nostro territorio.

Tenuto conto della particolare ed eccezionale situazione di emergenza causata sul territorio nazionale dal virus COVID 19, e visti in particolare i recenti DPCM per la prevenzione dell’infezione, il consigliere si è prontamente attivato per tutelare gli operatori del sistema forestale e permettere loro di conservare il patrimonio boschivo piemontese, operando in sicurezza, quando la crisi epidemiologica sarà passata.

Il consigliere ha pertanto chiesto una proroga al 30 giugno prossimo, in quanto la scadenza prevista del 15 aprile risulta essere troppo ravvicinata e non consentirebbe di lavorare in sicurezza e nel dispetto dei decreti vigenti.