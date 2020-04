Coronavirus, l'annuncio del Premier Conte: le misure di contenimento prorogate fino a dopo Pasqua

Il Premier Giuseppe Conte nella diretta serale annuncia quanto si discuteva da giorni e quanto aveva già anticipato il ministro della Salute Roberto Speranza. Ovvero il prolungamento delle misure del Dpcm del 9 marzo la cui scadenza era fissata per il 3 aprile.



La nuova scadenza è prorogata al momento di dieci giorni quindi almeno fino al 13 aprile subito dopo la domenica di Pasqua.



“Il nostro paese sta attraversando la fase acuta dell’emergenza – ha dichiarato Giuseppe Conte - Abbiamo superato 13mila decessi. E’ una ferita che mai potremmo sanare. Non siamo nella condizione di poter allentare le misure restrittive. Siamo in stretto contatto con il comitato tecnico e scientifico".

"Se noi smettessimo di rispettare le regole se iniziassimo ad allentare le misure tutti gli sforzi fatti sarebbero vani. Un doppio costo non ce lo possiamo permettere”.