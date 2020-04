Moncalieri, l'applauso dei clienti del supermercato all'infermiera che aveva chiesto di superare la fila

In tempi di coronavirus ci sono furbetti, persone che infrangono le regole, ladri e truffatori, ma anche episodi di rinnovata civiltà da sottolineare.

Un bel gesto si è verificato nella mattina di oggi, giovedì 2 aprile, all'Esselunga di via Sestriere a Moncalieri. Tante persone in coda a fare la spesa, come ormai avviene sempre, da un mese a questa parte, ma questo supermercato - al pari di altri - ha creato una corsia preferenziale per gli operatori sanitari, al fine di permettere a medici e infermieri di velocizzare la spesa, dovendo poi correre in ospedale a salvare vite umane, in questo periodo di emergenza.

I clienti erano rigorosamente in fila, distanziati, quando è arrivata una donna di Nichelino, che abita nelle vicinanze, al confine tra i due comuni. Di lì a poco doveva iniziare il turno in ospedale e con pudore ha chiesto ai presenti se poteva passare davanti per fare più in fretta a terminare la spesa. In un attimo si è aperta la strada verso la cassa, come le acque del Mar Rosso di fronte a Mosè, ma soprattutto è partito un lungo e spontaneo applauso dalle altre persone.

E' stata l'infermiera a dire grazie, mentre tutti ringraziavano lei per quanto gli operatori sanitari stanno facendo a favore della salute e della collettività.