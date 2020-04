Coronavirus, Canalis (Pd): "Non possiamo far fuggire le badanti dalle nostre famiglie"

"L'ultimo decreto del presidente Cirio prevede, all’art. 15, che le badanti possano assistere anziani, ammalati e disabili solo in presenza di esigenze comprovate e indifferibili. Oggi ho chiesto alla Giunta regionale di chiarire questo punto, al fine di rassicurare le famiglie". Lo ha detto la consigliera regionale Pd Monica Canalis.

"Non possiamo permetterci di far scappare le badanti dal Piemonte, proprio in questo momento in cui anziani e persone con disabilità hanno particolarmente bisogno di loro, sia gli autosufficienti sia i non autosufficienti. Peraltro si tratta di un vincolo ‘piemontese’, visto che il dpcm consente lo svolgimento di questa attività di assistenza che ha natura ‘essenziale’. Con quello che sta accadendo nelle RSA, ben venga che anziani e persone con disabilità siano seguiti a casa dalle badanti, le quali, rimanendo senza lavoro, andrebbero ad ampliare le file dei nuovi poveri originati dall’emergenza Covid-19. Non è chiaro inoltre cosa concretamente le badanti dovrebbero fare per dimostrare la necessità dell'assistenza ad anziani: portarsi dietro l'invalidità civile dell'anziano? Il progetto stipulato con Comune e Asl? Le valutazioni UVG? Questa parte del decreto può creare seri problemi sociali e sanitari e necessita di urgente chiarimento".