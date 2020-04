Moncalieri, fermato in bici a tre chiometri da casa: 370 euro di multa

Uno dei (tanti) 'furbetti del coronavirus' stavolta non è riuscito a farla franca. Nella giornata di ieri, domenica 5 aprile, la Polizia Municipale di Moncalieri ha fermato un uomo, trovato in bicicletta a tre chilometri da casa sua.

L'uomo aveva una bicicletta tutta accessoriata, tanto da far pensare che fosse intento a fare allenamento, non intento ad andare a fare spesa o a recarsi al lavoro. E così è scattata una multa di 370, per violazione del recente decreto per il contenimento del coronavirus.

Il sindaco Montagna aveva annunciato che nel corso del weekend sarebbero stati intensificati i controlli, perché si temeva che qualcuno, complici il sole e le giornate più lunghe, ne avrebbe approfittato per uscire di casa, nonostante i divieti. Multe e sanzioni sono state l'inevitabile conseguenza.