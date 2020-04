Nichelino, non rispetta lo stop e provoca incidente con un motociclista: il centuauro in gravi condizioni al Cto

Nella tarda mattina di oggi, lunedì 6 aprile, si è verificato un grave incidente stradale in via Cacciatori a Nichelino.

Un motociclista quarantenne mentre circolava su via Cacciatori, all'altezza dell'incrocio che porta alle scuole elementare Gramsci si è trovato davanti alla sua traiettoria di marcia una Lancia Y. Da una prima ricostruzione la Lancia, guidata da una trentenne nichelinese, circolava negli interni di via Cacciatori 21 e quando giungeva all'incrocio non rispettava lo stop immettendosi nella circolazione dove sopraggiungeva il motociclista che non poteva fare nulla per evitare l'impatto.

L'urto, tra la parte anteriore della moto con la parte anteriore sinistra del veicolo è stato violentissimo, il centauro si ribaltava sul cofano motore della Lancia infrangendone il parabrezza per poi venire sbalzato dieci metri in avanti dove in stato di semi coscienza perdeva da subito molto sangue. La strada è stata chiusa dalla Polizia Locale per effettuare i rilievi e per permettere le delicate operazioni di soccorso da parte dei sanitari del 118 che hanno trasportato l'uomo all'ospedale CTO di Torino in gravi condizioni.

Anche per la donna sono state necessarie le cure dei sanitari ed è stata trasportata in ospedale in stato di shock. Sulla dinamica esatta dell'accaduto indaga la Polizia Locale, che dovrà accertare anche se i conducenti erano autorizzati a circolare secondo l'ultimo decreto del Presidente del Consiglio.