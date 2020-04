Gallo (Pd): “Risposte concrete a cittadini e imprese piemontesi: al via il tavolo per l’IRAP e agevolazioni per lo Smart working”

“Il Gruppo del Partito Democratico ha presentato un atto di indirizzo, approvato oggi dal Consiglio regionale, finalizzato a impegnare il Presidente Cirio e la sua Giunta a individuare, in tempi molto rapidi, una serie di interventi, integrativi e complementari rispetto a quelli del Governo nazionale, finalizzati a sostenere attività imprenditoriali, economiche, lavorative e famiglie della nostra regione, duramente colpite dall’emergenza sanitaria del COVID-19. In questo momento di grave difficoltà occorrono risposte concrete e certe”, spiega il Vicepresidente del Gruppo Pd in Consiglio regionale Raffaele Gallo.

“Chiediamo – precisa Gallo – di avviare un tavolo di lavoro per la rimodulazione dell’Irap per le micro e piccole imprese e di inserire una misura di agevolazione per le pmi e le partite iva per l’introduzione di strumenti di smart working o lavoro agile. Ribadisco con forza che la tutela della salute è un bene assoluto e primario, ma sottolineo anche che occorre salvaguardare i cittadini da tutte le conseguenze negative che l’emergenza sta producendo e produrrà sulla nostra economia. E’ estremamente urgente riuscire a collaborare per individuare, tempestivamente, e applicare, anche a livello regionale, le misure necessarie per sostenere prima e rilanciare poi tutti i settori che stanno pagando un prezzo molto alto a causa di chiusure e interruzione dell’attività. Dobbiamo fare in modo che chiudere per un periodo non significhi per molti chiudere per sempre”.

“Ritengo importante – afferma Raffaele Gallo – che le nostre richieste siano state accolte e perché si impegnino, insieme a noi, a mettere in campo tutte le azioni che, terminata la pandemia, consentiranno una rapida ripresa economica. I cittadini attendono risposte. E’ dovere delle istituzioni adoperarsi per fornirle. Dobbiamo evitare che alle difficoltà che stanno vivendo i piemontesi si aggiunga anche la sensazione di abbandono”.

“In questa cornice - conclude il Vicepresidente Gallo - saluto con favore le misure decise dal governo nel D.Lgs “imprese” che permette l’accesso semplificato e veloce ai sistemi di garanzia. Chiediamo che la Regione lavori in modo complementare su questo ambito per potenziare gli strumenti di garanzia a sostegno delle imprese”.

Procedono le donazioni di mascherine a uso civile del PD piemontese alle associazioni del territorio di periferia impegnate in primo piano con le persone in difficoltà. 2500 sono state consegnate tra ieri e oggi a realtà del territorio tra cui Caritas Piemonte.

Le mascherine serviranno a proteggere i volontari e gli operatori che infaticabilmente forniscono pasti a domicilio, gestiscono o aiutano in centri d'accoglienza, aiutano insomma i più deboli. Il loro lavoro è tanto più encomiabile se si pensa che in questo periodo a tutti viene chiesto di stare a casa, ma c'è anche gente che una casa non ce l'ha. Sono queste le persone che rischiano di rimanere escluse dal discorso pubblico che tutte le istituzioni correttamente vanno svolgendo, tutto concentrato sul rimanere riparati e isolati.

"Nei confronti degli operatori che lavorano o dei volontari che supportano le attività dei centri di accoglienza va tutta la nostra vicinanza e supporto", sottolinea Paolo Furia, Segretario regionale PD..