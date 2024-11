Un weekend tra sole e molte nebbie: le previsioni meteo del fine settimana a Torino

Una debole alta pressione destinata a lasciare il passo a correnti perturbate occidentali manterrà condizioni di tempo stabile per tutto il fine settimana. Ciò comporterà sole in montagna e nebbie in pianura.

A Torino avremo questa situazione: da oggi a domenica 17 novembre

Bel tempo e sole nelle zone alpine. In pianura oggi sole splendente ma già da domani molte zone saranno soggette a nebbie che domenica potrebbero persistere tutto il giorno. Sempre domenica aumenterà un po' la nuvolosità a partire dal pomeriggio con possibili deboli precipitazioni sui confini esteri.

Le temperature saranno sopra la media del periodo in montagna, aiutate anche dal soleggiamento, mentre in pianura complice anche la nebbia saranno ancora fredde. Di notte e al mattino saranno possibili lievi brinate o gelate soprattutto in aree senza nebbia e vento. In generale le minime si attesteranno fra 3 e 6 °C. Le massime in pianura saranno comprese tra 13 e 14 °C. Venti oggi e domani assenti o deboli variabili. Domenica su pianure saranno ancora deboli sudorientali, mentre sulle Alpi si attiveranno venti di Foehn da nordovest anche forti a partire dalla mattina.

Tendenza da lunedì 18 novembre

Le correnti in quota si disporranno da occidente portando gradualmente aria più fredda dall'Atlantico. Ma almeno fino a mercoledì non ci saranno fenomeni di rilievo, con giornate caratterizzate da nuvolosità variabile e precipitazioni relegate sui confini alpini settentrionali.

