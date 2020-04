Canalis (Pd): "Incontri in luogo neutro per minori: Caucino sbaglia"

Il 7 aprile l’Assessore Caucino ha mandato ai Direttori degli Enti Gestori delle funzioni socio assistenziali una nota in cui, in risposta alle sollecitazioni di famiglie in situazione di vulnerabilità e in considerazione del protrarsi dell’emergenza, prevede che i servizi sociali territoriali riattivino gli incontri in luogo neutro per i minori accolti in affidamento familiare o in struttura residenziale, che erano stati sospesi dalla Dgr 21 del 13 marzo allo scopo di limitare gli spostamenti e i contagi.