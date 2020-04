Coronavirus, Ravetti-Gallo: "Pd pronto a dare una mano, ma basta nervosismi, chiediamo tutti i documenti sull'emergenza"

“Le dichiarazioni rilasciate dall’assessore Luigi Icardi ci stupiscono alquanto. Rivolto ai dirigenti delle Asl piemontesi afferma che ‘se le Asl non si sono attivate è un’altra cosa. Lo vedremo in seguito’. Sulle drammatiche criticità che vivono le RSA, chiama in causa direttori sanitari e amministrativi cui spetterebbe prendere le decisioni per garantire la sicurezza degli ospiti, in quanto ‘strutture private’, affermando ‘le decisioni le prendono loro’. Agli Ordini dei Medici che lo criticano replica che ‘li abbiamo invitati nell’Unità di crisi ma loro sedia è vuota’. Vogliamo essere chiari con la Giunta Cirio e con l’assessore Icardi: la situazione è complicata, e il nervosismo può farsi sentire. Ma lo scontro porta alla solitudine, e la solitudine porta all’isolamento. Abbiamo chiesto di avere a disposizione, in vista della IV Commissione di mercoledì, tutto il materiale sull’emergenza Covid-19 che è nelle mani di Cirio e di Icardi. E chiediamo di averlo entro domani, affinché come Pd si possa avere il tempo per i necessari approfondimenti. Di fronte a questo dramma è arrivato il tempo della chiarezza su atti e numeri, perché di confusione ve ne è già troppa. In Commissione vogliamo confrontarci sul merito, con l’approccio di chi intende ‘dare una mano’ per affrontare e risolvere insieme i problemi. La crisi sanitaria ed economica è enorme, verificheremo, quindi, se l’assessore Icardi se la sente ancora di affrontarla”.