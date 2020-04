Incendio in un casa di Ceresole Reale, diverse squadre di Vigili del Fuoco impegnate nel domare il rogo

La notte tra Pasqua e Pasquetta è stata tranquilla per i Vigili del Fuoco, ma subito dopo l’alba è arrivata la chiamata che ha costretto a mobilitare diverse squadre.

Per ragioni ancora da chiarire, si è sviluppato un incendio in una casa di due piani a Ceresole Reali. E’ stato lo stesso proprietario, poco prima delle 7, a chiamare i soccorsi, segnalando che il rogo era importante: i pompieri si sono mossi in gran numero: due squadre da Ivrea, una da Volpiano, due da Torino (autoscala e carro autoprotettore), più i volontari di Cuorgnè con una squadra e un supporto.

Non si segnalano per fortuna persone coinvolte o feriti, anche se l’intervento dei Vigili del Fuoco si annuncia lungo.