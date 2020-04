Coronavirus, Gavazza (Lega) dona mascherine e saturimetri a commercianti e Comuni del territorio Chivassese [FOTO e VIDEO]

“La verità è che si sa sempre cosa è meglio fare. La cosa difficile è farla.” Parola di Gianluca Gavazza, Consigliere Segretario per il Consiglio Regionale del Piemonte, che non ha mai smesso di far sentire la sua vicinanza al territorio, distribuendo fin dai primi giorni di allerta mascherine protettive prima alle forze dell’ordine, ai volontari oltre al personale addetto alla raccolta rifiuti; in ultimo agli addetti alla vendita delle piccole botteghe, “cuori pulsanti” dei paesi, che dallo scorso mercoledì hanno l’obbligo di indossare mascherine e guanti.

Nei giorni prima di Pasqua, il consigliere regionale ha consegnato ai sindaci della zona una decina di saturimetri professionali - donati per il tramite di Maria Laura Cantarelli public policy operation manager di Amazon – da destinare agli ambulatori comunali. "Un grazie va innanzitutto a Deborah Milanesio che mi permesso di avere il contatto con la dirigenza Amazon – ha commentato Gavazza – grazie anche a Donatella Tubino e Bruno Borsano presidente Cri di Chivasso”. Dal colosso di Amazon al “semplice” cittadino: “Mai come ora siamo sullo stesso piano in nome della solidarietà”. Vicino al territorio, sempre. Ad un anno dall’elezione in Consiglio Regionale, Gianluca Gavazza non ha mai dimenticato la sua identità strettamente connessa al mondo imprenditoriale e locale.“Commercianti e artigiani oggi incorrono in due grandi possibilità di condanna a morte: il coronavirus in primis – e se passano il coronavirus – la serrata forzata. Il Governo deve essere chiaro nel far ripartire il Paese. Dovrebbe dare il via innanzitutto alle aziende familiari - indipendentemente dal loro codice Ateco - e poi tutte le altre imprese purché in grado di garantire la sicurezza dei propri dipendenti. Ritengo sia importante che ripartano da subito i settori manifatturiero ed edile che – per conseguenza fisiologica – faranno ripartire i trasporti ad essi collegati. Sempre con i dovuti crismi – in conclusione - dobbiamo far ripartire le produzioni controllando - e catechizzando - i datori di lavoro ed i lavoratori per il bene della salute e per la ripresa economica del nostro paese”.

Infine un invito a tutti i cittadini piemontesi: "Chiedo ancora un aiuto a tutti voi: restate a casa per il bene di tutti" è l'appello di Gavazza.