Perché l'eCommerce non teme nessuna crisi ma continua a registrare aumenti di vendite?

La pandemia di Coronavirus sta facendo tremare il mondo finanziario e l'economia vacilla da mesi, le borse di tutto il mondo continuano a chiudere a ribasso da febbraio salvo rari casi. Questo è un momento di instabilità che sta destando forti preoccupazioni e la crisi economica che si è aperta è fra le più terribili che siano mai capitate. A causa delle restrizioni per debellare la pandemia che sempre più Paesi stanno mettendo in atto, la percentuale di attività commerciali fisiche che sta fallendo è in continuo aumento e se da un lato non si riesce a trovare una via d'uscita per i negozi reali e i venditori sono in preda alla disperazione più totale, dall'altro lato le eCommerce continuano a registrare aumenti delle vendite e i flussi di guadagni non subiscono rallentamenti. Quali sono i motivi di questo successo del mercato digitale nei periodi di crisi?

Il mercato digitale ai tempi della crisi



Non è la prima volta che il mercato digitale resiste ad una crisi, i precedenti si erano manifestati già nel 2008 con la crisi bancaria, ma anche nel 2011 e successivamente nel 2014 quando le vendite online erano già in continuo aumento. I motivi sono semplici, il mercato digitale riesce a mettere d'accordo sia i venditori che gli acquirenti, offrendo buoni guadagni e prodotti a prezzi vantaggiosi, inoltre, i fornitori dropshipping riescono a garantirsi un guadagno senza investire grosse somme, per questo motivo anche i negozi fisici si stanno adattando rapidamente al commercio digitale. Le eCommerce sono diventate ormai una garanzia di guadagno in qualsiasi situazione e periodo storico, si avviano a diventare il negozio del futuro in quanto riescono a garantire una solidità economico – finanziaria a prova di crisi.



Gli altri motivi che hanno decretato il successo dell'economia digitale che sta diventando ormai l'unica regina della finanza, sono dovuti al social media marketing, ai siti di marketplace, alla continua presenza e utilizzo degli utenti di tutto il mondo di social come Instagram e Facebook. In un periodo dove la crisi economica continua a colpire sempre più Paesi, l'eCommerce registra negli ultimi mesi aumenti di clienti e impennate di vendite.



L'aumento delle vendite dell'eCommerce e i nuovi acquirenti



L'impennata di vendite era già stata registrata nel marzo del 2020 da numerose eCommerce e siti di marketplace, nel mese di aprile, il presidente di Netcomm, Roberto Liscia, ha dichiarato che una percentuale del 75% degli utenti hanno fatto per la prima volta acquisti online, di questi il 7% in Italia e il 30% in Gran Bretagna. I motivi che spingono sempre più persone ad acquistare online riguardano sicuramente la migliore qualità dell'offerta e prezzi più vantaggiosi, a questi fattori si è aggiunto ormai il macabro avvenimento della pandemia di Coronavirus e della crisi economica che sta scatenando nel 2020. In un momento storico di difficoltà finanziaria, il mercato digitale non subisce il contraccolpo economico ma al contrario si rivela l'unica strada capace di rassicurare acquirenti e venditori di tutto il mondo.