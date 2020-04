Far west alla Falchera: un uomo tenta di rapinare una farmacia, gli agenti lo bloccano ma a difenderlo interviene la sua famiglia

Ha tentato di rapinare una farmacia ma, quando la polizia lo ha bloccato, in suo soccorso è intervenuta la famiglia.

Scene da far west in via Abeti, nel quartiere Falchera di Torino, dove un uomo si è introdotto nel negozio armato di coltello chiedendo l'incasso. Il rapinatore è stato fermato prima dagli impiegati e quindi alla polizia. A quel punto, però, sono intervenuti il padre, la madre e il fratello del malvivente, che hanno aggredito i poliziotti.

Sul posto sono giunte altre volanti, con gli agenti che a fatica sono riusciti a sedare la rissa. L'uomo è stato già arrestato, mentre i familiari sono stati identificati e nelle prossime ore si valuterà come procedere nei loro confronti.