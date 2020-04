Coronavirus: +Europa, Azione Torino e Adelaide Aglietta scrivono a Cirio: "Un commissario straordinario e più fondi"

+Europa Torino, Azione Torino e l'Associazione Radicale Adelaide Aglietta lanciano un appello al Consiglio Regionale del Piemonte, a Cirio e alla sua giunta: per affrontare l'emergenza economica causata dal Coronavirus è necessaria una legge regionale che indichi un Commissario Straordinario e stanzi fondi alle imprese e alle famiglie.

"Noi propositori dell'appello - dicono i firmatari della proposta - suggeriamo alcuni punti cardine come: nominare di un Commissario Straordinario; dirottare il 30% dei ricavi 2019 alle imprese; portare da 600 a 900 euro i sostegni per gli autonomi e le partite iva; sostenere con 700 euro i lavoratori non compresi nelle tutele attuali; contribuire al pagamento dei canoni di locazione delle abitazioni e per studi professionali, botteghe e officine; finanziamento del valore dei magazzini; concessione di un finanziamento a tasso fisso 1% per alcune esigenze aziendali".