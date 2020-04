Trasporti, Frediani: "Dal governo 30 milioni per il trasporto pubblico di Torino. Bene il rilancio per l’acquisto di 100 bus elettrici"

"Dal Governo 30 Milioni di Euro per acquistare veicoli ecologici destinati al trasporto pubblico locale di Torino. I fondi sono contenuti nel decreto interministeriale che prevede l'erogazione complessiva di 398 milioni a favore di 38 comuni italiani che hanno fatto registrare nel corso dell'ultimo biennio i più alti livelli di smog". Lo comunica Francesca Frediani, capogruppo del M5S Piemonte.

"Una boccata d'ossigeno per i polmoni ed un'iniezione di liquidità per svecchiare ancora di più il parco mezzi circolante. Al contrario di quanto ipotizzato dalla giunta di centrodestra a guida del Piemonte che avrebbe preferito optare per una pausa nello sviluppo e nella diffusione dell’elettrico, una parte dei fondi andrà a coprire le spese per l’acquisto di 100 autobus ecologici".

"Per l'8 giugno è prevista la scadenza del bando di gara, occorre solo verificare che i soldi siano concretamente disponibili affinché Gtt possa firmare il contratto a settembre per avere i primi mezzi disponibili a partire da marzo. Vigileremo insieme alla città di Torino sulla rapidità d'intervento e sull'utilizzo corretto di questi fondi".