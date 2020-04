Elicotteri su Torino: controlli dei carabinieri e ricerca uomo caduto nel Po

Ieri sera numerosi cittadini hanno segnalato la presenza di un elicottero su Torino e anche stamattina in molti hanno avvistato un velivolo in zona Murazzi.



Si tratta di due "servizi" distinti: l'elicottero di ieri, infatti, appartiene ai carabinieri e si è alzato in volo per una "classica" attività di controllo. In particolare, dall'alto i militari verificano che non vi siano movimenti anomali di persone e mezzi.



L'elicottero di stamattina, invece, è dei vigili del fuoco e ha sorvolato la zona del fiume Po alla ricerca di una persona che - da quanto si apprende - sarebbe caduta nel fiume. Ricerca che alla fine ha portato al ritrovamento di un corpo: tutti gli indizi portano a pensare si tratti di un suicidio.