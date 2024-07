Maltempo, Torino e il Piemonte celebrano la Protezione Civile: "Funzionato alla grande, non piangiamo vittime"

"Il mio ringraziamento va a coloro che hanno evitato conseguenze più gravi, nella rete della Protezione Civile. È successo un evento eccezionale e sono in corso i rilievi per quantificare i danni ed effettuare gli interventi. Servono scelte coraggiose e importanti, non condoni o messa a norma di cose che non lo meritano. Serve cambiare il paradigma della tutela del territorio e deve farlo la politica. Fortunatamente non ci sono state vittime: il meccanismo di allerta ha funzionato, ma questo non basta".

Bilancio post maltempo

Intanto è in continuo aggiornamento la stima dei danni sulle strade provinciali da parte di Città metropolitana di Torino all'indomani dell'eccezionale ondata di maltempo che sabato e domenica 29 e 30 giugno ha devastato intere zone nelle Valli Orco, Soana, valli di Lanzo e Canavese.

Dopo aver prontamente fatto partire gli interventi per liberare le strade da massi e fango, ora si definisce l'ammontare dei lavori da impostare in somma urgenza: Locana, Noasca, Chialamberto e Grosacavallo sono i Comuni maggiormente interessati. 500mila euro per riparare i primi danni

I tecnici della viabilità di Città metropolitana di Torino hanno cominciato a stilare una prima stima dei danni, che resta in continua evoluzione: per il ripristino delle condizioni minime di transitabilità l'ammontare della spesa stimata è di circa 75mila euro che si aggiungono a quelli necessari per gli interventi da progettare facendo salire le prime stime ad almeno 500mila euro per interventi da progettare, senza tener conto della pulizia e messa in sicurezza del canalone (impluvio di versante) della Fornolosa che ha provocato la grande frana su SP 460.