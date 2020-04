Allarme dai dormitori torinesi: "Positivi ospiti e operatori, situazione fuori controllo"

"Tutti gli ospiti e gli operatori hanno accusato i sintomi del Covid-19, la situazione è precipitata e adesso non sappiamo piú come fare". È l'allarme lanciato dalla casa di ospitalità notturna di via Reiss Romoli, che da cinque anni è gestita per conto del Comune di Torino dalla cooperativa Stranidea.

Negli ultimi giorni le condizioni di salute dei dieci operatori e della maggior parte degli ospiti sono peggiorate e oggi la struttura risulta isolata, con soli quattro ospiti all'interno, che di fatto si autogestiscono.

Fin dall'inizio era apparso chiaro che, per come è strutturato, il dormitorio non poteva consentire la quarantena, con stanze unite e bagno in comune.

Cinzia Policastro, la presidente della cooperativa, aveva cosí segnalato la situazione al Comune e alla Protezione civile, ma a causa dell'emergenza non si è agito tempestivamente.

"Venerdì della scorsa settimana - ha spiegato Policastro in una nota - abbiamo avuto il primo trasporto in ambulanza di un ospite della struttura accertato positivo martedì di questa settimana. Non sono stati presi provvedimenti di quarantena immediati per gli altri ospiti, se non di dedicare un bagno ai compagni di stanza del soggetto positivo. Ad oggi abbiamo un operatore ricoverato con tampone positivo, tutti gli altri a casa con sintomi e senza tampone. Gli ospiti col passare dei giorni sono andati via in ambulanza. Dobbiamo continuare a garantire un presidio come operatori sociali, affiancati dalla polizia fino alle 19, polizia che rimane solo se anche noi presenti, e di notte siamo soli. Nessuno può entrare all'interno della struttura infatti il cibo viene portato dalla croce rossa e lasciato all'esterno della stessa".

Dopo avere ridotto i posti letto, passati da 24 a 20, al dormitorio hanno ottenuto un allungamento delll'orario di apertura, con la struttura che è attiva venti ore su ventiquattro. Nelle restanti quattro ore gli ospiti sono costretti a lasciare il dormitorio, nonostante tutti accusino dei sintomi. Stamattina l'ambulanza ha portato via cinque persone e ora gli ospiti sono rimasti in quattro. La struttura è inaccessibile, con gli operatori che si limitano ad aprire e passare il cibo agli ospiti, senza alcun contatto.

"Fino a quando potevamo operare - spiegano dalla cooperativa - abbiamo utilizzato mascherine e altri dispositivi di protezione da noi reperiti, nessuno ci ha dato nulla. La richiesta adesso è potere avere strutture idonee che siano in grado di garantire una quarantena. Siamo operatori sociali non sanitari, abbiamo bisogno di aiuto".

Un tema anche al centro del Consiglio Comunale di questo pomeriggio. "Negli ultimi giorni - ha spiegato in videoconferenza l'assessore al sociale Sonia Schellino - sono aumentati i casi di ospiti sintomatologia da Covid-19 e si è quindi proceduto a valutare l’estensione dei servizi di accoglienza in nuovi spazi". Proprio ieri la Città ha infatti annunciato che potranno essere destinati a questo scopo l'ex Ospedale Maria Adelaide e il Padiglione 5 di Torino Esposizioni.

"I dormitori sono servizi pubblici essenziali – ha ricordato il vicesindaco – e sin dall’inizio dell’emergenza sono rimasti aperti". Schellino ha chiarito come sia stato chiesto ai gestori " di prevedere una chiusura di sole 4 ore al giorno degli spazi, necessarie per la sanificazione quotidiana degli spazi", così come sono state "attivate procedure di accesso di pre-triage per tutti gli ospiti e procedure da attuare in caso di positività".