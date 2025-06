Controlli notturni (e telecamere) contro lo spaccio in via Nizza

Un miglioramento in piazza Bengasi, ma il problema - alla fine della fiera - si è semplicemente spostato più in là. È il bilancio attuale dell’emergenza spaccio a Torino sud: una situazione in continua evoluzione argomento di discussione durante l’ultimo tavolo Sicurezza della Circoscrizione 8.

Bollino nero

Negli ultimi mesi, le forze dell’ordine hanno ottenuto risultati significativi in piazza Bengasi. Tuttavia, i residenti ora segnalano un peggioramento della situazione nel vicino giardino Maiocco. “Il bivacco si è spostato in via Nizza, tra i civici 369 e 389, dove si registrano dormitori improvvisati, furti nei negozi e persino furti di generi alimentari – come il parmigiano – poi rivenduti ai mini market della zona” raccontano alcuni commercianti locali.

Controlli notturni

La polizia ha annunciato un rafforzamento dei controlli con pattugliamenti notturni. L’ultimo arresto risale a venerdì scorso, segnale di un’attività investigativa in corso, ma che necessita di continuità.

Tra le criticità evidenziate dai cittadini, anche una scarsa illuminazione pubblica, che favorisce il degrado urbano. A tale proposito il coordinatore alla Viabilità della Circoscrizione 8, Alberto Loi Carta, e il presidente Massimiliano Miano, hanno effettuato un sopralluogo nei punti più critici, per valutare un potenziamento dell’illuminazione ispirato ad interventi già efficaci in corso di valutazione in altre zone del quartiere.

Opzione telecamere

Sul fronte della videosorveglianza, l’obiettivo è sfruttare il bando ministeriale in scadenza il 30 giugno, che consente agli enti locali di ottenere finanziamenti per l’acquisto e l’installazione di nuove telecamere.

Le priorità saranno le “zone rosse” già individuate, con particolare attenzione a via Nizza e piazza Bengasi, per garantire monitoraggio costante e un deterrente contro furti e spaccio.