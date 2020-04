Zio trentenne procura hashish al nipote con divieto di dimora a Torino: arrestati

Erano circa le 19.30 di mercoledì scorso, a Torino, quando una pattuglia ha notato tre uomini a una fermata della linea 69 confabulare tra loro. Durante il controllo, nel cappuccio del giubbotto di uno di loro, cittadino italiano di 30 anni, è stato ritrovato un panetto di hashish di oltre un etto.

Il ragazzo ha dichiarato di aver acquistato la sostanza stupefacente per conto del nipote che, gravato dal divieto di dimora a Torino, non poteva occuparsene personalmente. Ha anche aggiunto di conservare nella sua abitazione a Borgaro Torinese della marijuana e un bilancino sempre di proprietà del familiare.

I poliziotti si sono allora diretti in casa del nipote, diciannovenne di nazionalità italiana, rinvenendo in una scarpiera due buste trasparenti con varie infiorescenze essiccate, per un peso di oltre 70 grammi.

Analizzate le conversazioni Whatsapp di entrambi, gli agenti hanno appurato come il nipote avesse dato precise indicazioni allo zio per l’acquisto della droga, oltre a fornire nome, indirizzo e numero di telefono del pusher. Nell’abitazione del rivenditore sono stati ritrovati quasi 40 grammi di marijuana, una parte in camera da letto, l’altra occultata tra le siepi in giardino, oltre ad un bilancino e un rotolo di pellicola trasparente.

Subito sono scattate le manette per zio e nipote per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, mentre il rivenditore è stato denunciato.